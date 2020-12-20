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Президент видит свободную экономическую зону на Донбассе, чтобы туда "зашел бизнес"

20.12.2020, 00:45
Президент видит свободную экономическую зону на Донбассе, чтобы туда
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Свободная экономическая зона на территории Донбасса нужна для того, чтобы там мог развиваться бизнес, а помочь в этом Украине сможет избранный президент США Джо Байден, заявил глава страны Владимир Зеленский в интервью NYT.

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"Ситуация страшная, поэтому я говорю справедливо – Донбасс без Украины умирает", – заявил гарант, подчеркнув, что Байден мог бы усилить переговоры Украины в нормандском формате, потому что он хорошо понимает вопросы Украины и России, и говорил о безопасности в Европе.

Зеленский отметил, что стране необходима реинтеграция Донбасса, но для этого нужны деньги, технологии, сильные компании. "И тут, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес", – сказал президент.

По мнению Зеленского, в этом ключевую роль могли бы сыграть США: это могло бы "ускорить финал войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса". 

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Дарья Мостовая
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