Пригожин был хладнокровным убийцей, который разочаровался в войне против Украины — США
В Белом доме заявили, что Кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов, а главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин не стал исключением. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.
По ее словам, убийство Пригожина было предсказуемым и произошло из-за "дисфункции внутри России".
"Хладнокровный убийца — был настолько разочарован тем, как российское правительство вело войну против Украины, что раскритиковал провальную политику России. Вы слышали это непосредственно от него", — сказала Жан-Пьер.
Она отметила, что Пригожин говорил о "ненужности войны".
"И вот, теперь, два месяца спустя после того, как он заключил эту сделку, его убили. Совершенно очевидно, что произошло", — резюмировала спикер Белого дома.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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