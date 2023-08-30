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Пригожин был хладнокровным убийцей, который разочаровался в войне против Украины — США

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 12:01
Пригожин был хладнокровным убийцей, который разочаровался в войне против Украины — США - Фото
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что Кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов, а главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин не стал исключением. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

По ее словам, убийство Пригожина было предсказуемым и произошло из-за "дисфункции внутри России". 

"Хладнокровный убийца — был настолько разочарован тем, как российское правительство вело войну против Украины, что раскритиковал провальную политику России. Вы слышали это непосредственно от него", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Пригожин говорил о "ненужности войны". 

"И вот, теперь, два месяца спустя после того, как он заключил эту сделку, его убили. Совершенно очевидно, что произошло", — резюмировала спикер Белого дома.

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Дмитрий Гриниченко
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