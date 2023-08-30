Пригожин был хладнокровным убийцей, который разочаровался в войне против Украины — США

В Белом доме заявили, что Кремль имеет долгую историю убийств своих оппонентов, а главарь террористов Вагнера Евгений Пригожин не стал исключением. Об этом на брифинге сообщила спикер администрации президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, убийство Пригожина было предсказуемым и произошло из-за "дисфункции внутри России".

"Хладнокровный убийца — был настолько разочарован тем, как российское правительство вело войну против Украины, что раскритиковал провальную политику России. Вы слышали это непосредственно от него", — сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что Пригожин говорил о "ненужности войны".

"И вот, теперь, два месяца спустя после того, как он заключил эту сделку, его убили. Совершенно очевидно, что произошло", — резюмировала спикер Белого дома.

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