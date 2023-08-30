Пригожин був холоднокровним вбивцею, який розчарувався у війні проти України — США
У Білому домі заявили, що Кремль має довгу історію вбивств своїх опонентів, а ватажок терористів Вагнера Євген Пригожин не став винятком. Про це на брифінгу повідомила речниця адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр.
За її словами, вбивство Пригожина було передбачуваним і сталося через "дисфункцію всередині Росії".
"Холоднокровний вбивця — був настільки розчарований тим, як російський уряд вів війну проти України, що розкритикував провальну політику Росії. Ви чули це безпосередньо від нього", — сказала Жан-П'єр.
Вона зазначила, що Пригожин говорив про "непотрібність війни".
"І ось, тепер, через два місяці після того, як він уклав цю угоду, його вбили. Цілком очевидно, що сталося", — резюмувала спікер Білого дому.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які перебували у літаку, не вижили.
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