Пригожин був холоднокровним вбивцею, який розчарувався у війні проти України — США

У Білому домі заявили, що Кремль має довгу історію вбивств своїх опонентів, а ватажок терористів Вагнера Євген Пригожин не став винятком. Про це на брифінгу повідомила речниця адміністрації президента США Джо Байдена Карін Жан-П'єр.

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За її словами, вбивство Пригожина було передбачуваним і сталося через "дисфункцію всередині Росії".

"Холоднокровний вбивця — був настільки розчарований тим, як російський уряд вів війну проти України, що розкритикував провальну політику Росії. Ви чули це безпосередньо від нього", — сказала Жан-П'єр.

Вона зазначила, що Пригожин говорив про "непотрібність війни".

"І ось, тепер, через два місяці після того, як він уклав цю угоду, його вбили. Цілком очевидно, що сталося", — резюмувала спікер Білого дому.

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