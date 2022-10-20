Приняв подарок от Путина, Берлускони нарушил санкции ЕС – Еврокомиссия

Европейская комиссия заявила, что 20 бутылок водки, которые Сильвио Берлускони принял как подарок на день рождения от российского диктатора Владимира Путина, являются нарушением санкций ЕС, сообщает Reuters.

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Бывший премьер-министр Италии Берлускони, один из лидеров партии "Вперед, Италия", которая планирует войти в состав нового коалиционного правительства страны, попал в громкий скандал после того, как рассказал, что обменялся с Путиным подарками. В частности, Берлускони сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки.

Представитель Еврокомиссии заявил, что согласованный в апреле пакет санкций ЕС расширил запрет импорта товаров из России на спиртные напитки, в том числе на водку.

Чиновник также отметил, что в санкциях не предусмотрены исключения даже для подарков.

20 октября издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул, что диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.

После этого будущий премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что новое правительство "будет проевропеским и пронатовским", а любой, кто с этим не согласен, может в правительство не входить.

Сергій Бережний

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