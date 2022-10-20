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Приняв подарок от Путина, Берлускони нарушил санкции ЕС – Еврокомиссия

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 18:25
Приняв подарок от Путина, Берлускони нарушил санкции ЕС – Еврокомиссия - Фото
Сильвио Берлускони (Фото - EPA)

Европейская комиссия заявила, что 20 бутылок водки, которые Сильвио Берлускони принял как подарок на день рождения от российского диктатора Владимира Путина, являются нарушением санкций ЕС, сообщает Reuters.

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Бывший премьер-министр Италии Берлускони, один из лидеров партии "Вперед, Италия", которая планирует войти в состав нового коалиционного правительства страны, попал в громкий скандал после того, как рассказал, что обменялся с Путиным подарками. В частности, Берлускони сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки.

Представитель Еврокомиссии заявил, что согласованный в апреле пакет санкций ЕС расширил запрет импорта товаров из России на спиртные напитки, в том числе на водку.

Чиновник также отметил, что в санкциях не предусмотрены исключения даже для подарков. 

Сергій Бережний
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Сильвио Берлускони владимир путин еврокомиссия италия санкции евросоюза обход санкций
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