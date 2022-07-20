Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет – Белый дом
В Белом доме пока не видят признаков того, что Иран передает России военные беспилотники. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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Кирби отметил, что поездка российского диктатора Владимира Путина в Иран на этой неделе показала, насколько изолированной оказалась Россия после вторжения в Украину.
Путин провел переговоры с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи в Иране. Это была первая поездка кремлевского лидера за пределы бывшего Советского Союза после вторжения Москвы в Украину 24 февраля.
Кирби заявил, что пока нет никаких признаков того, что Иран передал России беспилотники.
- 11 июля советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
- 13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.
- 16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.
- 18 июля в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России беспилотники.
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