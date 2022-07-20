Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет – Белый дом

В Белом доме пока не видят признаков того, что Иран передает России военные беспилотники. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби отметил, что поездка российского диктатора Владимира Путина в Иран на этой неделе показала, насколько изолированной оказалась Россия после вторжения в Украину.

Путин провел переговоры с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи в Иране. Это была первая поездка кремлевского лидера за пределы бывшего Советского Союза после вторжения Москвы в Украину 24 февраля.

Кирби заявил, что пока нет никаких признаков того, что Иран передал России беспилотники.

11 июля советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.

16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.

18 июля в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России беспилотники.

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Наталия Медведева

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