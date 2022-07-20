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Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 05:26
Признаков передачи Ираном России беспилотников пока нет – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

В Белом доме пока не видят признаков того, что Иран передает России военные беспилотники. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Кирби отметил, что поездка российского диктатора Владимира Путина в Иран на этой неделе показала, насколько изолированной оказалась Россия после вторжения в Украину.

Путин провел переговоры с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи в Иране. Это была первая поездка кремлевского лидера за пределы бывшего Советского Союза после вторжения Москвы в Украину 24 февраля.

Кирби заявил, что пока нет никаких признаков того, что Иран передал России беспилотники.

  • 11 июля советник Белого Дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
  • 13 июля МИД Ирана ответил, что Тегеран не продавал РФ военную технику, включая беспилотники для ведения войны против Украины.
  • 16 июля Салливан заявил, что официальные лица РФ за последние недели как минимум дважды летали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников для использования их в войне против Украины.
  • 18 июля в Госдепе заявили, что США введут новые санкции против Ирана, если эта страна будет поставлять России беспилотники.

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Наталия Медведева
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Иран беспилотник джон кирби
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