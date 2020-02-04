"Продать собаку". В Слуге народа дали совет нардепу

Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция Слуга народа рекомендовала своему депутату Евгению Брагарю воздержаться от общения с прессой после его заявлений о "дискриминации русского языка в Украине" и советов пенсионерке продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом заявил заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает Радио Свобода.

"Мы ему рекомендовали сейчас воздержаться от комментариев, но не запрещали, мы не можем это запретить. Это же депутат, личность. Я думаю, что он сам себе сейчас самоцензуру включит", - отметил Корниенко.

По его словам, пока фракция определяется наказывать ли нардепа, уточнив, что "это не нарушение закона, а больше моральная история".

31 января Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.

В руководстве Слуги народа извинились за своего депутата.

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