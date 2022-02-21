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Продолжение учений в Беларуси указывает на подготовку России к вторжению в Украину – НАТО

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 06:56
Продолжение учений в Беларуси указывает на подготовку России к вторжению в Украину – НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Отказ России выводить воска из Беларуси после даты завершения учений свидетельствует о подготовке РФ к новому вторжению в Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CBS News.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Россия фактически заявила, что отступит от границ Украины, однако на самом деле стянула к украинским рубежам еще больше войск.

"Кроме того, эти учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня (20 февраля. – Ред.), теперь будут продолжаться. Так что все это вписывается в картину, что Россия готовится к вторжению в Украину", – сказал Столтенберг.

При этом он сообщил, что Альянс готов провести новую встречу Совета Россия-НАТО. По его словам, сейчас главное – не допустить нового нападения на Украину, а потому НАТО поддерживает усилия членов Альянса по поиску политического решения конфликта.

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Марк Сировой
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