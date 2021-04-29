Глава украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что за основу в соглашении по режиму тишины на Донбассе и его контролю можно взять российский документ, но с дополнениями от Украины. Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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"Я сегодня буквально час назад отправил госпоже Хайди Грау, представителю ОБСЕ, проект тех дополнений или уточнений к российскому проекту. Мы считаем, что российский проект должен быть взят за основу", – сказал он.

По его словам, все участники встречи были осведомлены о нарушении перемирия на Донбассе и согласились с тем, что такое соглашение необходимо.

Ранее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что на первом чтении соглашения о соблюдении мер по контролю за перемирием РФ якобы приняла предложения Украины.

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Станислав Стороженко

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