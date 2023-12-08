Проект: "Ядерный чемодан" за Путиным носят капитаны первого ранга "Дима-кнопка" и "Кнопка"

По данным российского оппозиционного СМИ, Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук носили чемодан с набором кодов для запуска ядерных ракет до 2020 года.

Владимир Полещук и Дмитрий Шумейко (Фото: Проект)

Журналисты российского оппозиционного издания "Проект" выяснили, что чемодан с набором кодов для запуска ядерных ракет за диктатором Владимиром Путиным носят два капитана первого ранга.

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Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук – моряки, офицеры службы безопасности. По данным, к которым получили доступ журналисты, они "оберегали" чемодан по меньшей мере до 2020 года.

Как утверждает Проект, в телефонных книгах коллеги записывают их как "Дима-кнопка" и "Кнопка". Названы также имена еще нескольких охранников Путина и сопровождающих его в поездках врачей.

На фото, сделанном во время визита российского диктатора в Северную Корею в 2019 году, видно его личного лора Игоря Есакова, онколога Евгения Селиванова и невролога Романа Ротанкова.

Есаков, Селиванов и Ротанков (Фото: Проект)

СПРАВКА "Ядерный чемоданчик" – устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала РФ, которое всегда находится у высших политических и военных руководителей государства. С помощью "ядерного чемоданчика" осуществляется связь с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). "Ядерный чемоданчик" передается от "президента к президенту" в день его инаугурации. "Ядерный чемоданчик" – устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала РФ, которое всегда находится у высших политических и военных руководителей государства. С помощью "ядерного чемоданчика" осуществляется связь с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). "Ядерный чемоданчик" передается от "президента к президенту" в день его инаугурации.

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