Проект: "Ядерный чемодан" за Путиным носят капитаны первого ранга "Дима-кнопка" и "Кнопка"
Журналисты российского оппозиционного издания "Проект" выяснили, что чемодан с набором кодов для запуска ядерных ракет за диктатором Владимиром Путиным носят два капитана первого ранга.
Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук – моряки, офицеры службы безопасности. По данным, к которым получили доступ журналисты, они "оберегали" чемодан по меньшей мере до 2020 года.
Как утверждает Проект, в телефонных книгах коллеги записывают их как "Дима-кнопка" и "Кнопка". Названы также имена еще нескольких охранников Путина и сопровождающих его в поездках врачей.
На фото, сделанном во время визита российского диктатора в Северную Корею в 2019 году, видно его личного лора Игоря Есакова, онколога Евгения Селиванова и невролога Романа Ротанкова.
- 4 октября президент Зеленский, ссылаясь на прогнозы ГУР, заявил, что до конца года Россия усилит ядерные угрозы.
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- По данным ГУР, Россия с лета готовит ядерное оружие, но говорить о реальной угрозе рано.
- 18 октября Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. У Кулебы призвали мир отреагировать на очередные провокации со стороны Москвы.
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