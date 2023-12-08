"Ядерну валізу" за Путіним носять капітани першого рангу "Діма-кнопка" та "Кнопка" – Проєкт

За даними російського опозиційного ЗМІ, Дмитро Шумейко та Володимир Полещук носили валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет до 2020 року

Володимир Полещук та Дмитро Шумейко (Фото: Проєкт)

Журналісти російського опозиційного видання "Проєкт" з'ясували, що валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет за диктатором Володимиром Путіним носять двоє капітанів першого рангу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Дмитро Шумейко та Володимир Полещук – моряки, офіцери служби безпеки. За даними, до яких отримали доступ журналісти, вони "оберігали" валізу щонайменше до 2020 року.

Як стверджує Проєкт, у телефонних книжках колеги записують їх як "Діма-кнопка" та "Кнопка". Названі також імена ще кількох охоронців Путіна та лікарів, які супроводжують його в поїздках.

На фото, що було зроблено під час візиту російського диктатора до Північної Кореї у 2019 році, видно його особистого лора Ігоря Єсакова, онколога Євгенія Селіванова та невролога Романа Ротанкова.

Єсаков, Селіванов та Ротанков (Фото: Проєкт)

ДОВІДКА "Ядерна валіза" — пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу РФ, яка завжди перебуває у вищих політичних та військових керівників держави. За допомогою "ядерної валізи" здійснюється зв'язок з ракетними військами стратегічного призначення (РВСП). "Ядерна валіза" передається від "президента до президента" у день його інавгурації. "Ядерна валіза" — пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу РФ, яка завжди перебуває у вищих політичних та військових керівників держави. За допомогою "ядерної валізи" здійснюється зв'язок з ракетними військами стратегічного призначення (РВСП). "Ядерна валіза" передається від "президента до президента" у день його інавгурації.

4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.

Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.

За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.

18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.

Читайте також: Сенатор-республіканець: Путін має ядерну зброю, війна нечесна. Результат нам не сподобається