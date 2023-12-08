"Ядерну валізу" за Путіним носять капітани першого рангу "Діма-кнопка" та "Кнопка" – Проєкт
Журналісти російського опозиційного видання "Проєкт" з'ясували, що валізу з набором кодів для запуску ядерних ракет за диктатором Володимиром Путіним носять двоє капітанів першого рангу.
Дмитро Шумейко та Володимир Полещук – моряки, офіцери служби безпеки. За даними, до яких отримали доступ журналісти, вони "оберігали" валізу щонайменше до 2020 року.
Як стверджує Проєкт, у телефонних книжках колеги записують їх як "Діма-кнопка" та "Кнопка". Названі також імена ще кількох охоронців Путіна та лікарів, які супроводжують його в поїздках.
На фото, що було зроблено під час візиту російського диктатора до Північної Кореї у 2019 році, видно його особистого лора Ігоря Єсакова, онколога Євгенія Селіванова та невролога Романа Ротанкова.
- 4 жовтня президент Зеленський, посилаючись на прогнози ГУР, заявив, що до кінця року Росія посилить ядерні погрози.
- Пропагандистка РФ Симоньян закликала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Секретар РНБО Данілов відреагував – каже, що росіяни не знають, чим погрожувати Україні, а тому починають повертати ядерний шантаж.
- За даними ГУР, Росія з літа готує ядерну зброю, але говорити про реальну загрозу зарано.
- 18 жовтня Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У Кулеби закликали світ відреагувати на чергові провокації з боку Москви.
Читайте також: Сенатор-республіканець: Путін має ядерну зброю, війна нечесна. Результат нам не сподобається