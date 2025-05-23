Прокуратура Турции запретила все изображения арестованного мэра Стамбула
Прокуратура Стамбула запретила использование изображений с арестованным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, что стало очередным обострением в противостоянии с оппозицией. Об этом сообщает Bloomberg.
Запрет распространяется на все визуальные изображения и звукозаписи оппозиционного мэра в городе.
Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как десятки тысяч сторонников оппозиционной Республиканской народной партии Имамоглу собрались в Стамбуле, требуя его освобождения и критикуя расследование как политически мотивированное.
Отмечается, что запрет стал очередным обострением правового и политического противостояния между правительством и оппозицией.
Также полиция задержала по меньшей мере еще 44 человека в рамках расследования дела о коррупции в муниципалитете, по обвинению в котором Имамоглу был арестован.
- 19 марта 2025 года прокуратура Турции задержала оппозиционного Эрдогана мэра Стамбула по подозрению в коррупции и поддержке терроризма. После этого Турцию всколыхнули масштабные протесты – на улицы вышли тысячи человек.
- 24 марта арестованный мэр Стамбула был выдвинут кандидатом в президенты Турции.
- 28 марта в Турции был задержан адвокат арестованного мэра Стамбула.
- 30 апреля были взяты под стражу 18 работников муниципалитета Стамбула, обвиняемых в коррупции, как и задержанный мэр.