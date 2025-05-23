Прокуратура Турции запретила все изображения арестованного мэра Стамбула

Мэр Стамбула Имамоглу (Фото: ERDEM SAHIN/ЕРА)

Прокуратура Стамбула запретила использование изображений с арестованным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, что стало очередным обострением в противостоянии с оппозицией. Об этом сообщает Bloomberg.

Запрет распространяется на все визуальные изображения и звукозаписи оппозиционного мэра в городе.

Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как десятки тысяч сторонников оппозиционной Республиканской народной партии Имамоглу собрались в Стамбуле, требуя его освобождения и критикуя расследование как политически мотивированное.

Отмечается, что запрет стал очередным обострением правового и политического противостояния между правительством и оппозицией.

Также полиция задержала по меньшей мере еще 44 человека в рамках расследования дела о коррупции в муниципалитете, по обвинению в котором Имамоглу был арестован.