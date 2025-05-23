Прокуратура Туреччини заборонила всі зображення заарештованого мера Стамбула
Прокуратура Стамбула заборонила використання зображень із заарештованим мером Стамбула Екремом Імамоглу, що стало черговим загостренням у протистоянні з опозицією. Про це повідомляє Bloomberg.
Заборона поширюється на всі візуальні зображення та звукозаписи опозиційного мера у місті.
Цей крок було зроблено через кілька днів після того, як десятки тисяч прихильників опозиційної Республіканської народної партії Імамоглу зібралися у Стамбулі, вимагаючи його звільнення та критикуючи розслідування як політично мотивоване.
Зазначається, що заборона стала черговим загостренням правового та політичного протистояння між урядом та опозицією.
Також поліція затримала ще щонайменше 44 особи в рамках розслідування справи про корупцію в муніципалітеті, за звинуваченням у якій Імамоглу було заарештовано.
- 19 березня 2025 року прокуратура Туреччини затримала опозиційного Ердогану мера Стамбула за підозрою у корупції та підтримці тероризму. Після цього Туреччину сколихнули масштабні протести – на вулиці вийшли тисячі людей.
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- 28 березня у Туреччині затримали адвоката заарештованого мера Стамбула.
- 30 квітня було взято під варту 18 працівників муніципалітету Стамбула, яких звинувачують у корупції, як і затриманого мера.