Прокуратура Туреччини заборонила всі зображення заарештованого мера Стамбула

Заборона поширюється також на звукозаписи виступів Екрема Імамоглу

Мер Стамбула Імамоглу (Фото: ERDEM SAHIN/ЕРА)

Прокуратура Стамбула заборонила використання зображень із заарештованим мером Стамбула Екремом Імамоглу, що стало черговим загостренням у протистоянні з опозицією. Про це повідомляє Bloomberg.

Заборона поширюється на всі візуальні зображення та звукозаписи опозиційного мера у місті.

Цей крок було зроблено через кілька днів після того, як десятки тисяч прихильників опозиційної Республіканської народної партії Імамоглу зібралися у Стамбулі, вимагаючи його звільнення та критикуючи розслідування як політично мотивоване.

Зазначається, що заборона стала черговим загостренням правового та політичного протистояння між урядом та опозицією.

Також поліція затримала ще щонайменше 44 особи в рамках розслідування справи про корупцію в муніципалітеті, за звинуваченням у якій Імамоглу було заарештовано.