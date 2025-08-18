Пропагандисты показали видео, как оккупанты едут штурмовать под флагами России и США

Россияне утверждают, что затрофеили американский БТР М113. Повесили на него свой триколор и флаг Штатов

М113 (Иллюстративное фото: Минобороны Литвы)

Российский пропагандистский канал RT показал видео, на котором техника оккупантов едет на штурм под флагами РФ и США. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это "максимальной наглостью".

"Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов", – написал он.

Пропагандисты РФ в подписи к видео отметили, что "трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка".

Кадры военкору RT передали оккупанты из 70 мотострелкового полка армии РФ.