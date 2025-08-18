Пропагандисты показали видео, как оккупанты едут штурмовать под флагами России и США
Российский пропагандистский канал RT показал видео, на котором техника оккупантов едет на штурм под флагами РФ и США. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это "максимальной наглостью".
"Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов", – написал он.
Пропагандисты РФ в подписи к видео отметили, что "трофейный американский БТР М113 с флагами России и США мчится в бой в районе запорожского села Малая Токмачка".
Кадры военкору RT передали оккупанты из 70 мотострелкового полка армии РФ.
- 15 августа впервые за время полномасштабной войны произошла "дезизоляция" Путина – он прилетел в американский штат Аляска на встречу с Трампом. Прошелся по красной дорожке, общался с президентом Штатов, выступал перед журналистами.
