Пропагандисти показали відео, як окупанти їдуть штурмувати під прапорами Росії та США
Російський пропагандистський канал RT показав відео, на якому техніка окупантів йде на штурм під прапорами РФ і США. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав це "максимальним нахабством".
"Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів", – написав він.
Пропагандисти РФ у підписі до відео зазначили, що "трофейний американський БТР М113 з прапорами Росії та США мчить у бій в районі запорізького села Мала Токмачка".
Кадри військкору RT передали окупанти з 70 мотострілецького полку армії РФ.
