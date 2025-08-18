Пропагандисти показали відео, як окупанти їдуть штурмувати під прапорами Росії та США

Росіяни стверджують, що затрофеїли американський БТР М113. Почепили на нього свій триколор і прапор Штатів

М113 (Ілюстративне фото: Міноборони Литви)

Російський пропагандистський канал RT показав відео, на якому техніка окупантів йде на штурм під прапорами РФ і США. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав це "максимальним нахабством".

"Фактично росіяни використовують у власній терористичній, загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів", – написав він.

Пропагандисти РФ у підписі до відео зазначили, що "трофейний американський БТР М113 з прапорами Росії та США мчить у бій в районі запорізького села Мала Токмачка".

Кадри військкору RT передали окупанти з 70 мотострілецького полку армії РФ.