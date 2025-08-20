Против встречи Зеленского, Трампа и Путина в Будапеште выступил Туск: Уже был меморандум

Туск заметил, что "возможно, он суеверен", но на этот раз пробовал бы найти другое место

Дональд Туск (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

Для новых переговоров по урегулированию российско-украинской войны лучше найти другое место вместо венгерской столицы Будапешта, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", – написал чиновник.

СПРАВКА Украина отдала собственное ядерное оружие в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Киев отказался от третьего по величине ядерного арсенала в мире, а взамен получил гарантии безопасности (в варианте на английском – "заверения в безопасности") относительно ее суверенитета и территориальной целостности от Москвы, Вашингтона и Лондона. В 2014 году, с оккупацией Крыма, Россия нарушила этот документ, а США и Великобритания на помощь Украине не пришли.

Ранее, 19 августа, издание Politico, цитируя неназванного чиновника администрации США и близкого к ней собеседника писало, что Белый дом планирует провести в Будапеште возможную встречу между президентом Владимиром Зеленским, главой США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась ответить насчет возможного проведения такой встречи в Будапеште или Москве.

"Но я могу сказать вам, что сейчас наша команда по национальной безопасности обсуждает с обеими сторонами много вариантов... мы предоставим вам подробную информацию, как только сможем", – отмечала чиновница.