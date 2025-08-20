Проти переговорів Зеленського, Трампа і Путіна в Будапешті виступила Польща: Уже був меморандум

Туск зауважив, що "можливо, він забобонний", але на цей раз пробував би знайти інше місце

Дональд Туск (Фото: PIOTR NOWAK / EPA)

Для нових переговорів щодо врегулювання російсько-української війни краще знайти інше місце замість угорської столиці Будапешта, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", – написав чиновник.

ДОВІДКА Україна віддала власну ядерну зброю в 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. Київ відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, а натомість отримав гарантії безпеки (у варіанті англійською – "безпекові запевнення") щодо її суверенітету та територіальної цілісності від Москви, Вашингтона й Лондона. У 2014 році, з окупацією Криму, Росія порушила цей документ, а США та Британія на допомогу Україні не прийшли.

Раніше, 19 серпня, видання Politico, цитуючи неназваного чиновника адміністрації США та близького до неї співрозмовника писало, що Білий дім планує провести у Будапешті можливу зустріч між президентом Володимиром Зеленським, главою США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівітт відмовилась відповісти щодо можливого проведення такої зустрічі у Будапешті чи Москві.

"Але я можу сказати вам, що зараз наша команда з національної безпеки обговорює з обома сторонами багато варіантів... ми надамо вам детальну інформацію, як тільки зможемо", – зазначала чиновниця.