Проверки на границе. По новой системе документы от ТЦК будут проверять почти онлайн – ГПСУ

Между Государственной пограничной службой и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым госреестром призывников и военнообязанных. Это необходимо, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам, сообщил глава ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

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По его словам, это необходимо, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам.

"Со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, пытавшихся уехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе якобы выданные ТЦК", – сказал Демченко.

Сейчас для проверки в телефонном режиме происходит взаимодействие с конкретным ТЦК, выдавшим соответствующие документы, однако в дальнейшем это можно будет делать "практически в режиме онлайн" через информационный обмен, сообщил глава ГПСУ.

Сейчас тестируется программное обеспечение и обсуждаются критерии, по которым будут допускаться представители ТЦК и ГПСУ к базам данных друг друга, отметил Демченко.

"Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это – информационный обмен в отношении конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности", – пояснил он.

Как сообщил Демченко, когда эта система будет отлажена, во время оформления в пунктах пропуска инспекторы ГПСУ будут сразу видеть, действительно ли ТЦК выдала документы по указанному лицу.

23 июня президент Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военкомов во всех областях. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине нашли элитную недвижимость и авто.

14 июля в ГПСУ сообщили, что в Украине не уменьшается количество мужчин призывного возраста, которые пытаются незаконно уехать за границу, хотя в прошлом месяце фиксировался определенный спад.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает доброчестность большинства работников.

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