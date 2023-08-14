Проверки на границе. По новой системе документы от ТЦК будут проверять почти онлайн – ГПСУ
Между Государственной пограничной службой и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым госреестром призывников и военнообязанных. Это необходимо, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам, сообщил глава ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.
По его словам, это необходимо, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам.
"Со времени полномасштабного вторжения РФ в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, пытавшихся уехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе якобы выданные ТЦК", – сказал Демченко.
Сейчас для проверки в телефонном режиме происходит взаимодействие с конкретным ТЦК, выдавшим соответствующие документы, однако в дальнейшем это можно будет делать "практически в режиме онлайн" через информационный обмен, сообщил глава ГПСУ.
Сейчас тестируется программное обеспечение и обсуждаются критерии, по которым будут допускаться представители ТЦК и ГПСУ к базам данных друг друга, отметил Демченко.
"Могу подчеркнуть, что это не объединение и не систематизация. Это – информационный обмен в отношении конкретных лиц. В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности", – пояснил он.
Как сообщил Демченко, когда эта система будет отлажена, во время оформления в пунктах пропуска инспекторы ГПСУ будут сразу видеть, действительно ли ТЦК выдала документы по указанному лицу.
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