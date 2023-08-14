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Перевірки на кордоні. За новою системою документи від ТЦК перевірятимуть майже онлайн – ДПСУ

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 13:53
Перевірки на кордоні. За новою системою документи від ТЦК перевірятимуть майже онлайн – ДПСУ - Фото
Андрій Демченко (Скриншот з відео)

Між Державною прикордонною службою та Міноборони вже певний час триває робота щодо інформаційного обміну між базою даних ДПСУ та Єдиним держреєстром призовників і військовозобов'язаних. Це необхідно, щоб унеможливити спроби незаконного перетину кордону за підробними документами, а нова система зробить перевірку документів "практично в режимі онлайн", повідомив очільник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

"Від часу повномасштабного вторгнення РФ у пунктах пропуску було викрито понад 6100 осіб, які намагалися виїхати з України, використовуючи підробні документи, зокрема буцімто видані ТЦК", – сказав Демченко.

Зараз для перевірки у телефонному режимі відбувається взаємодія з конкретним ТЦК, який видавав відповідні документи, проте надалі це можна буде робити "практично в режимі онлайн" через інформаційний обмін, повідомив очільник ДПСУ.

Наразі тестується програмне забезпечення та обговорюються критерії, за якими допускатимуться представники ТЦК та ДПСУ до баз даних одне одного, зазначив Демченко

"Можу наголосити, що це не об’єднання і не систематизація. Це – інформаційний обмін відносно конкретних осіб. В першу чергу йдеться про осіб чоловічої статі, які підлягають військовому обов’язку", – пояснив він.

Як повідомив Демченко, коли ця система буде налагоджена, під час оформлення в пунктах пропуску інспектори ДПСУ одразу бачитимуть, чи дійсно ТЦК видала документи щодо вказаної особи.

  • 23 червня президент Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх областях. Це відбулось після скандалу з військкомом Одеської області Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.
  • 14 липня у ДПСУ повідомили, що в Україні не зменшується кількість чоловіків призовного віку, які намагаються незаконно виїхати за кордон, хоча минулого місяця фіксувався певний спад.
  • 9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

Читайте також: РНБО рекомендувала Залужному призначити обласних військкомів з-поміж бойових офіцерів

Артем Джеріпа
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