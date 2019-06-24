ПЦУ созвала синод из-за заявлений Филарета

Епифаний (фото - пресс-служба АП)

В Киеве в Доме митрополита на территории Софии Киевской проходит заседание синода Православной церкви Украины в связи с ситуацией с почетным патриархом Филаретом. Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

Синод начался в 10:00 под председательством предстоятеля ПЦУ Епифания.

На заседании синода будет принято решение по поводу заявлений Филарета о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Ранее сегодня сообщалось, что Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить УПЦ КП от "церковного рейдерства со стороны Православной церкви Украины".

20 июня Филарет провел "собор" УПЦ КП, на котором постановили восстановить существование своей ликвидированной церкви и отменили признание Православной церкви Украины.

21 июня Филарет выдал указ об увольнении наместника Свято-Феодосийского монастыря в Киеве архимандрита Макария, который отказался участвовать в его соборе, а вместо него назначил Андрея Мацурака.

В ПЦУ назвали "собор" Филарета расколом.