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24.06.2019, 13:30

ПЦУ созвала синод из-за заявлений Филарета

ПЦУ созвала синод из-за заявлений Филарета - Фото
Епифаний (фото - пресс-служба АП)

На сегодняшнем синоде ПЦУ обсуждается заявление Филарета о "восстановлении" УПЦ КП

В Киеве в Доме митрополита на территории Софии Киевской проходит заседание синода Православной церкви Украины в связи с ситуацией с почетным патриархом Филаретом. Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины.

Синод начался в 10:00 под председательством предстоятеля ПЦУ Епифания.

На заседании синода будет принято решение по поводу заявлений Филарета о "восстановлении" Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Ранее сегодня сообщалось, что Филарет обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой защитить УПЦ КП от "церковного рейдерства со стороны Православной церкви Украины". 

20 июня Филарет провел "собор" УПЦ КП, на котором постановили восстановить существование своей ликвидированной церкви и отменили признание Православной церкви Украины.

21 июня Филарет выдал указ об увольнении наместника Свято-Феодосийского монастыря в Киеве архимандрита Макария, который отказался участвовать в его соборе, а вместо него назначил Андрея Мацурака.

В ПЦУ назвали "собор" Филарета расколом.

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Теги: пцу
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