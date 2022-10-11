Путин чувствует приближение своего финала и пробует заставить мир сдаться – Зеленский

Обращаясь к участникам внеочередной встречи лидеров G7, президент Владимир Зеленский призвал обеспечить проигрыш России в войне против Украины и подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин своими террористическими актами пытается заставить мир сдаться.

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"Этот руководитель России, чувствуя приближение своего финала, пытается террористическим рывком заставить демократический мир сдаться. Отступить. Проиграть. Это может быть желанием только неадекватного человека – более сотни только ракетных ударов менее чем за двое суток против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, псевдореферендумы, преступная попытка аннексии... Вдумайтесь – радиационный шантаж!" – сказал президент.

"Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!" – добавил он.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 12 человек, более 80 получили ранения и травмы.

11 октября РФ атаковала ракетами из Каспийского моря. Работали бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Нанесен удар по двум объектам энергетики во Львове .

На 13:30, 11 октября подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

Вадим Ребрина

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