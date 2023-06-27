Путин дал Золотову тяжелую технику. Подоляк: Росгвардия становится еще одной армией Кремля
27.06.2023, 16:29
Виктор Золотов (Фото: EPA)
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что после "мятежа" террористов группы Вагнера его ведомство получит тяжелую технику. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что Кремль создает новую внутреннюю армию в РФ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Комментируя "бунт" террористов во главе с Евгением Пригожиным Золотов сказал, что "Москву бунтовщики бы не взяли".
Также он сообщил, что у Росгвардии появится тяжелое вооружение и танки, о чем он уже говорил с диктатором Владимиром Путиным.
На эти высказывания в Twitter отреагировал Подоляк, который заявил, что Путин пытается оправдаться за ситуацию с Вагнером, награждая "защитников Москвы" и убедить всех, что это "консолидировало общество".
"Но главное — официально превратить Росгвардию Золотова во внутрикремлевскую армию 2.0 с тяжелой техникой", — написал советник главы ОП.
Кремль активно использует Росгвардию для подавления инакомыслия в РФ и усиления репрессивного аппарата — ее сотрудники неоднократно участвовали в разгоне митингов, а также терроре на временно оккупированных территориях Украины. Глава Росгвардии Золотов считается одним из наиболее лояльных к Путину людей — они работают вместе с 1990-х годов. Золотов много лет работал телохранителем Путина, а также начальником его личной охраны.
- 24 июня главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- Вечером того же дня Пригожин, при посредничестве беларуского диктатора Александра Лукашенко, договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь.
- В ГУР МО сообщили, что информации о том, что Группа Вагнера передислоцируется в Беларусь, пока нет.
- Сегодня, 27 июня, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что согласие Путина на то, чтобы наемники Группа Вагнера перебазировались в Беларусь, может быть ловушкой для них, так как Лукашенко однажды уже отдал Путину террористов из Группы Вагнера.
Читайте также: ФСБ заявила, что закрыла дело против Вагнера, хотя Путин признал гибель летчиков РФ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии