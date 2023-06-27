Путин дал Золотову тяжелую технику. Подоляк: Росгвардия становится еще одной армией Кремля

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что после "мятежа" террористов группы Вагнера его ведомство получит тяжелую технику. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что Кремль создает новую внутреннюю армию в РФ.

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Комментируя "бунт" террористов во главе с Евгением Пригожиным Золотов сказал, что "Москву бунтовщики бы не взяли".

Также он сообщил, что у Росгвардии появится тяжелое вооружение и танки, о чем он уже говорил с диктатором Владимиром Путиным

На эти высказывания в Twitter отреагировал Подоляк, который заявил, что Путин пытается оправдаться за ситуацию с Вагнером, награждая "защитников Москвы" и убедить всех, что это "консолидировало общество".

"Но главное — официально превратить Росгвардию Золотова во внутрикремлевскую армию 2.0 с тяжелой техникой", — написал советник главы ОП.

Кремль активно использует Росгвардию для подавления инакомыслия в РФ и усиления репрессивного аппарата — ее сотрудники неоднократно участвовали в разгоне митингов, а также терроре на временно оккупированных территориях Украины. Глава Росгвардии Золотов считается одним из наиболее лояльных к Путину людей — они работают вместе с 1990-х годов. Золотов много лет работал телохранителем Путина, а также начальником его личной охраны.

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