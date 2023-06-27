Путін дасть Золотову важку техніку і танки. Подоляк: Росгвардія стає ще однією армією Кремля

Глава Росгвардії Віктор Золотов заявив, що після "заколоту" терористів групи Вагнера його відомство отримає важку техніку. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що Кремль створює нову внутрішню армію у РФ.

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Коментуючи "бунт" терористів на чолі з Євгеном Пригожиним Золотов сказав, що "Москву бунтівники не взяли б".

Також він повідомив, що у Росгвардії з'явиться важке озброєння та танки, про що він уже говорив із диктатором Володимиром Путіним.

На ці вислови у Twitter відреагував Подоляк, який заявив, що Путін намагається виправдатися за ситуацію з Вагнером, нагороджуючи "захисників Москви" та переконати всіх, що це "консолідувало суспільство".

"Але головне — офіційно перетворити Росгвардію Золотова на внутрішньокремлівську армію 2.0 з важкою технікою", — написав радник голови ОП.

Кремль активно використовує Росгвардію для придушення інакодумства в РФ та посилення репресивного апарату — її співробітники неодноразово брали участь у розгоні мітингів, а також терорі на тимчасово окупованих територіях України. Глава Росгвардії Золотов вважається одним із найбільш лояльних до Путіна людей — вони працюють разом із 1990-х років. Золотов багато років працював охоронцем Путіна, а також начальником його особистої охорони.

24 червня ватажок терористичної організації Група Вагнера Євген Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Ввечері того ж дня Пригожин, за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка, домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі.

У ГУР МО повідомили, що інформації про те, що Група Вагнера передислокується до Білорусі, наразі немає.

Сьогодні, 27 червня, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що згода Путіна на те, щоб найманці Групи Вагнера перебазувалися до Білорусі, може бути пасткою для них, оскільки Лукашенко одного разу вже віддав Путіну терористів із Групи Вагнера.

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