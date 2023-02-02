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Путин хочет эскалации трансграничных рейдов, чтобы рассредоточить украинские войска – ISW

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 08:44
Путин хочет эскалации трансграничных рейдов, чтобы рассредоточить украинские войска – ISW - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Российский диктатор Владимир Путин готовит эскалацию российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины в попытке рассредоточить украинские войска. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 1 февраля.

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Как отмечается, Путин может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские войска от критических направлений наступления, удерживая их в северо-восточных приграничных районах.

"Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска в преддверии вероятной российской наступательной операции в ближайшие месяцы", – говорится в сводке ISW.

  • 1 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях.
  • В ГУР заявляют, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны.
  • В Минобороны сообщили, что россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.
Наталія Медведєва
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война наступление isw
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