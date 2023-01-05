Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями. Он не изменил целей — генсек НАТО

Диктатор Владимир Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями в войне против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции деловых кругов в Норвегии, цитирует его BBC.

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По его словам, будет опасно недооценивать амбиции и решимость Путина в войне против Украины.

Он отметил, что диктатор и его страна показали, что готовы мириться с потерями и страданиями из-за войны.

Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине, а поэтому нельзя недооценивать РФ.

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Дмитро Гриниченко

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