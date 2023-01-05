Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями. Он не изменил целей — генсек НАТО
05.01.2023, 13:03
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)
Диктатор Владимир Путин и Россия готовы мириться с потерями и страданиями в войне против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции деловых кругов в Норвегии, цитирует его BBC.
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По его словам, будет опасно недооценивать амбиции и решимость Путина в войне против Украины.
Он отметил, что диктатор и его страна показали, что готовы мириться с потерями и страданиями из-за войны.
Столтенберг подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Путин изменил свои планы и цели в Украине, а поэтому нельзя недооценивать РФ.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
- Министр обороны Алексей Резников говорил, что российские оккупанты могут создать ударную группировку в Беларуси в январе-феврале 2023 года, которая будет состоять из мобилизованных.
- У Путина не могут решить, стоит ли проводить новое масштабное наступление в Украине зимой.
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