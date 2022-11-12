Путин не устал от войны, ему нужна только пауза – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия неискренна в своих заявлениях о готовности к мирным переговорам с Украиной. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Они не хотят окончания войны. Только Кремль не устал от войны. Человек, председательствующий в Российской Федерации, может быть уставшим в силу своего возраста от жизни в принципе, но точно не уставшим от войны. Сейчас этому человеку и военно-политическому руководству нужна пауза. А когда Россия захочет мира, мы это с вами точно увидим", – сказал президент.

По его словам, пока он слышал со стороны России только ультиматумы, на которые Украина не согласна.

"Нельзя желать мира просто на словах, этого мало. Остановить войну, выйти с территории, прекратить убивать людей, возместить ущерб – слов мало", – подчеркнул Зеленский.

В последнее время в России, в частности в Министерстве иностранных дел, неоднократно говорили о якобы готовности РФ к переговорам. Украинский МИД считает это "дымовой завесой" – Россия пытается выиграть время, чтобы накопить силы и пойти в новые атаки.

Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий. В то же время он отмечает, что дверь для переговоров с Россией не закрыта окончательно.

Андрій Водяний

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