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Путин не устал от войны, ему нужна только пауза – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 10:16
Путин не устал от войны, ему нужна только пауза – Зеленский - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия неискренна в своих заявлениях о готовности к мирным переговорам с Украиной. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Они не хотят окончания войны. Только Кремль не устал от войны. Человек, председательствующий в Российской Федерации, может быть уставшим в силу своего возраста от жизни в принципе, но точно не уставшим от войны. Сейчас этому человеку и военно-политическому руководству нужна пауза. А когда Россия захочет мира, мы это с вами точно увидим", – сказал президент.

По его словам, пока он слышал со стороны России только ультиматумы, на которые Украина не согласна.

"Нельзя желать мира просто на словах, этого мало. Остановить войну, выйти с территории, прекратить убивать людей, возместить ущерб – слов мало", – подчеркнул Зеленский.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский война владимир путин переговоры
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