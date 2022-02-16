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Путин ожидал капитуляции Украины и Запада, но получил другое — экс-советник президента США

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 21:46
Путин ожидал капитуляции Украины и Запада, но получил другое — экс-советник президента США - Фото
Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Президент России Владимир Путин рассчитывал, что результатом концентрации войск у украинских границ станет капитуляция Украины и Запада, но получил обратную реакцию. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявила старшая научная сотрудница Института Брукингс, специальная советница президента США по делам России и Европы в 2017-19 годах Фиона Хилл, сообщает пресс-служба форума.

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"Они думали, что расположение такого количества военных в таком беспрецедентном формате проведения учений таким образом запугает не только Украину, но и НАТО, и Европу", – сказала она.

По ее словам, Россия думала, что это будет "в определенной степени капитуляция, но получила другую реакцию".

"Путин просчитался в расчетах. То, что он получил, – это отпор от всех партнеров, от Соединенных Штатов, от других наших сторонников", – сказала Хилл.

Вадим Ребрина
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