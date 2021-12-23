Путин пока не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Белый дом
В администрации президента США Джо Байдена считают, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США во время брифинга, передает пресс-служба Белого дома.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос, принял ли Путин решение о вторжении в Украину, представитель администрации Байдена ответил, что об этом лучше спросить у россиян, но в Белом доме полагают, что – пока нет.
"По нашему мнению, они еще не приняли окончательного решения", – ответил чиновник.
Он добавил, что поскольку в России все полномочия по принятию решений принадлежат одному человеку – Путину, то в Кремле ответили бы на этот вопрос лучше, чем в Белом доме.
"Мы готовимся к любым чрезвычайным обстоятельствам, исходя из предположения, что все может случится. Мы будем готовы, как бы он ни поступил", – сказал представитель Байдена.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- 22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в пределах 200 км по периметру Украины Россия дислоцировала 122 000 военных.
Читайте также: Генсек НАТО призвал Путина на праздники отвести войска от Украины
Комментарии