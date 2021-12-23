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Путин пока не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 21:46
Путин пока не принял окончательного решения о вторжении в Украину – Белый дом - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

В администрации президента США Джо Байдена считают, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник США во время брифинга, передает пресс-служба Белого дома.

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На вопрос, принял ли Путин решение о вторжении в Украину, представитель администрации Байдена ответил, что об этом лучше спросить у россиян, но в Белом доме полагают, что – пока нет.

"По нашему мнению, они еще не приняли окончательного решения", – ответил чиновник.

Он добавил, что поскольку в России все полномочия по принятию решений принадлежат одному человеку – Путину, то в Кремле ответили бы на этот вопрос лучше, чем в Белом доме.

"Мы готовимся к любым чрезвычайным обстоятельствам, исходя из предположения, что все может случится. Мы будем готовы, как бы он ни поступил", – сказал представитель Байдена.

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Наталия Медведева
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война владимир путин вторжение джо байден
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