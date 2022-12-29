"Путин проигрывает на поле боя". Вице-канцлер Германии отметил ловкость и стратегию ВСУ

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Россия находится на пути к поражению на поле боя, а украинская армия умело использует поставленное Западом вооружение. Об этом сообщает Spiegel.

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"Никто и подумать не мог, что 2022 год так закончится <...> Путин проигрывает эту войну на поле боя", – сказал Хабек.

По мнению представителя немецкого правительства, это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, стран НАТО и США и использует это оружие "умело, стратегически, ловко и героически".

Он также выступил за продолжение поставок оружия в Украину.

"Я за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддерживала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", – сказал Хабек.

При этом он подчеркнул, что необходимо согласовывать дальнейшую военную помощь с союзниками: "Конечно, всегда будут новые системы, больше поддержки, но их всегда нужно обсуждать вместе с союзниками".

Хабек был одним из первых в Германии политиков, которые призывали к поставкам оружия Украине еще в 2021 году.

Германия поставляет Украине ряд вооружений – гаубицы PzH 2000, РСЗО MARS II, системы ПВО IRIS-T, зенитки Gepard. Однако под разными предлогами так и не дала танки Leopard, запрос на которые неоднократно озвучивала Украина.

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Оксана Житнюк

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