Путин сказал о готовности "строить отношения" с США. В Госдепе назвали условия для диалога

Путин назвал США "важной страной на мировой арене" и заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном

Владимир Путин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США назвали условия для переговоров с диктатором Владимиром Путиным, который заявил о якобы готовности к диалогу с Вашингтоном. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, если Путин действительно хочет восстановить отношения с США или другими странами Запада, то он мог быть начать с освобождения незаконно задержанных в России американских граждан.

"Мы выдвинули важные предложения, и он отказался освободить тех американцев, которых вообще не следовало задерживать. Второе, что он мог бы сделать, — это вывести свои вооруженные силы из Украины и уважать ее территориальную целостность и суверенитет", — сказал Миллер.

Он отметил, что в отношении окончательных переговоров об Украине решение будет только за Киевом.

"Путин не продемонстрировал ни способности, ни желания вести реальные переговоры. И на самом деле только что подтвердил, что его цели по результатам этого конфликта не изменились никоим образом", — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут втянуть в переговоры с Россией из-за недостатка военной помощи.

9 октября 2023 года глава МИД Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.

12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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