Путін сказав про готовність "будувати відносини" зі США. У Держдепі назвали умови для діалогу

Путін назвав США "важливою країною на світовій арені" і заявив про готовність до переговорів із Вашингтоном

Володимир Путін (Фото: EPA)

У Державному департаменті США назвали умови для переговорів із диктатором Володимиром Путіним, який заявив про нібито готовність до діалогу з Вашингтоном. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, якщо Путін дійсно хоче відновити відносини зі США чи іншими країнами Заходу, то він міг розпочати зі звільнення незаконно затриманих у Росії американських громадян.

"Ми висунули важливі пропозиції, і він відмовився звільнити тих американців, яких взагалі не слід було затримувати. Друге, що він міг би зробити, – це вивести свої збройні сили з України та поважати її територіальну цілісність та суверенітет", – сказав Міллер.

Він зазначив, щодо остаточних переговорів про Україну рішення буде лише за Києвом.

"Путін не продемонстрував ні здібності, ні бажання вести реальні переговори. І насправді щойно підтвердив, що його цілі щодо результатів цього конфлікту не змінилися жодним чином", — резюмував дипломат.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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