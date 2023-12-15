Путін сказав про готовність "будувати відносини" зі США. У Держдепі назвали умови для діалогу
У Державному департаменті США назвали умови для переговорів із диктатором Володимиром Путіним, який заявив про нібито готовність до діалогу з Вашингтоном. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За його словами, якщо Путін дійсно хоче відновити відносини зі США чи іншими країнами Заходу, то він міг розпочати зі звільнення незаконно затриманих у Росії американських громадян.
"Ми висунули важливі пропозиції, і він відмовився звільнити тих американців, яких взагалі не слід було затримувати. Друге, що він міг би зробити, – це вивести свої збройні сили з України та поважати її територіальну цілісність та суверенітет", – сказав Міллер.
Він зазначив, щодо остаточних переговорів про Україну рішення буде лише за Києвом.
"Путін не продемонстрував ні здібності, ні бажання вести реальні переговори. І насправді щойно підтвердив, що його цілі щодо результатів цього конфлікту не змінилися жодним чином", — резюмував дипломат.
Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги.
- 9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить із ним про територіальні поступки.
- 12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.
- 8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.
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