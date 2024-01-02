Путин ведет войну против всей Европы, нужно просыпаться и усиливать помощь — евродепутат

Вергофстадт заявил, что Путин ведет войну против европейского образа жизни и призвал усилить помощь Украине

Ги Вергофстадт (Фото: EPA/Julien Warnand)

Депутат Европейского парламента Ги Вергофстадт призвал усилить военную и финансовую помощь Украине на фоне массированного ракетного удара России утром 2 января. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, у Европейского союза нет альтернативы, кроме усиления военной и финансовой помощи Киеву.

"Путин находится в состоянии войны с европейским образом жизни, который защищает Украина. Просыпайся, Европа", — заявил Вергофстадт.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров отреагировать на удар РФ усилением поддержки Украины.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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