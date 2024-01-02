Путін веде війну проти всієї Європи, треба прокидатися та посилювати допомогу — євродепутат

Вергофстадт заявив, що Путін веде війну проти європейського способу життя та закликав посилити допомогу Україні

Гі Вергофстадт (Фото: EPA/Julien Warnand)

Депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт закликав посилити військову та фінансову допомогу Україні на тлі масованого ракетного удару Росії вранці 2 січня. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Європейський союз не має альтернативи, окрім посилення військової та фінансової допомоги Києву.

"Путін перебуває у стані війни з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокидайся, Європо", – заявив Вергофстадт.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати на удар РФ посиленням підтримки України.

Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинжал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

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