Путін веде війну проти всієї Європи, треба прокидатися та посилювати допомогу — євродепутат
Депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт закликав посилити військову та фінансову допомогу Україні на тлі масованого ракетного удару Росії вранці 2 січня. Про це він написав у X (Twitter).
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За його словами, Європейський союз не має альтернативи, окрім посилення військової та фінансової допомоги Києву.
"Путін перебуває у стані війни з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокидайся, Європо", – заявив Вергофстадт.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів відреагувати на удар РФ посиленням підтримки України.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинжал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано ударили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
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