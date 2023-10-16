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Путин заявил премьеру Израиля, что хочет помогать в "мирном урегулировании" войны с ХАМАС

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 22:05
Путин заявил премьеру Израиля, что хочет помогать в
Владимир Путин (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала нападения ХАМАС на Израиль провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который, по данным украинских спецслужб, поддерживает атаки террористов. Об этом сообщают пресс-служба Кремля и Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

В Кремле сообщили, что Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ вести "принципиальную работу" для достижения "мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами".

Израильское издание сообщило только о самом факте разговора, без деталей.

Журналисты напомнили, что Путин крайне критически относился к Израилю в своих заявлениях после нападения ХАМАС 7 октября, "даже проводя неявные сравнения между Израилем и немецкой армией во Второй мировой войне".

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По данным ГУР, власти России знали о подготовке боевиков исламистской группировки ХАМАС к нападению на Израиль.

Также ГУР сообщило, что спецслужбы РФ передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе" и продвигать этот фейк в медиа, в частности в западной прессе.
  • 3 октября сообщалось, что израильский Институт изучения национальной безопасности заявил, что антисемитские высказывания Путина искажают память о Холокосте.
  • В WSJ считают, что Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с Путиным, но атака ХАМАС положила конец "хрупкому союзу" между Россией и Израилем.

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Оксана Житнюк
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владимир путинИзраильхамасвойнаБиньямин Нетаньяху
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