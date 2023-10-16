Путин заявил премьеру Израиля, что хочет помогать в "мирном урегулировании" войны с ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые с начала нападения ХАМАС на Израиль провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, который, по данным украинских спецслужб, поддерживает атаки террористов. Об этом сообщают пресс-служба Кремля и Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.
В Кремле сообщили, что Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ вести "принципиальную работу" для достижения "мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами".
Израильское издание сообщило только о самом факте разговора, без деталей.
Журналисты напомнили, что Путин крайне критически относился к Израилю в своих заявлениях после нападения ХАМАС 7 октября, "даже проводя неявные сравнения между Израилем и немецкой армией во Второй мировой войне".
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Также ГУР сообщило, что спецслужбы РФ передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе" и продвигать этот фейк в медиа, в частности в западной прессе.
- 3 октября сообщалось, что израильский Институт изучения национальной безопасности заявил, что антисемитские высказывания Путина искажают память о Холокосте.
- В WSJ считают, что Нетаньяху удавалось сохранять "теплое общение" с Путиным, но атака ХАМАС положила конец "хрупкому союзу" между Россией и Израилем.
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