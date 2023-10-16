Путін заявив прем'єру Ізраїлю, що хоче допомагати у "мирному врегулюванні" війни з ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вперше з початку нападу ХАМАС на Ізраїль провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, який, за даними українських спецслужб, підтримує атаки терористів. Про це повідомляють пресслужба Кремля та Times of Israel з посиланням на канцелярію Нетаньягу.

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У Кремлі повідомили, що Путін заявив Нетаньягу про готовність РФ вести "принципову роботу" для досягнення "мирного врегулювання політико-дипломатичними засобами".

Ізраїльське видання повідомило лише про сам факт розмови, без деталей.

Журналісти нагадали, що Путін вкрай критично ставився до Ізраїлю у своїх заявах після нападу ХАМАС 7 жовтня, "навіть проводячи неявні порівняння між Ізраїлем та німецькою армією у Другій світовій війні".

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Також ГУР За даними ГУР, в Росії знали про підготовку бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС до нападу на Ізраїль.Також ГУР повідомило , що спецслужби РФ передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, щоб звинуватити українських військових у "продажі західної зброї для терористів на регулярній основі" та просувати цей фейк у медіа, зокрема у західній пресі.

3 жовтня повідомлялося, що ізраїльський Інститут вивчення національної безпеки заявив, що антисемітські висловлювання Путіна спотворюють пам'ять про Голокост.

У WSJ вважають, що Нетаньягу вдавалося зберігати "тепле спілкування" з Путіним, але атака ХАМАС поклала край "крихкому союзу" між Росією та Ізраїлем.

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