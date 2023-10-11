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Зеленський: Росія підтримує операції ХАМАС в Ізраїлі. Для наших спецслужб це очевидно

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11.10.2023, 07:11
Зеленський: Росія підтримує операції ХАМАС в Ізраїлі. Для наших спецслужб це очевидно - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Росія підтримує операції терористів ХАМАС проти Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 2.

За його словами, він упевнений, що Росія так чи інакше підтримує атаки ХАМАС.
"Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі підстави вважати, що Росія сприяє здійсненню певних терористичних операцій", – заявив Зеленський.
Він зазначив, що це не перший випадок підтримки терористів з боку Росії.
"Це не вперше, коли вона це робить. Вона зробила це в Сирії, вона зробила це в Україні. Вона прагне посіяти нестабільність у всьому світі", – заявив глава держави.
  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин. Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в ефірі Al Jazeera.
  • 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що держава йде в "повний наступ" на сектор Гази.

Читайте також: ГУР: Росія знала, що ХАМАС готує напад на Ізраїль

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийтероризмРосіявійнаІзраїльсектор ГазаХАМАС
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