Зеленський: Росія підтримує операції ХАМАС в Ізраїлі. Для наших спецслужб це очевидно

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Росія підтримує операції терористів ХАМАС проти Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 2.

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За його словами, він упевнений, що Росія так чи інакше підтримує атаки ХАМАС.

"Для наших спецслужб це очевидно. У нас є всі підстави вважати, що Росія сприяє здійсненню певних терористичних операцій", – заявив Зеленський.

Він зазначив, що це не перший випадок підтримки терористів з боку Росії.

"Це не вперше, коли вона це робить. Вона зробила це в Сирії, вона зробила це в Україні. Вона прагне посіяти нестабільність у всьому світі", – заявив глава держави.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин. Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в ефірі Al Jazeera.

10 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що держава йде в "повний наступ" на сектор Гази.

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