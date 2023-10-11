Зеленский: Россия поддерживает операции ХАМАС в Израиле. Для наших спецслужб это очевидно
11.10.2023, 07:11
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы располагают информацией о том, что Россия поддерживает операции террористов ХАМАС против Израиля. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2.
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По его словам, он уверен, что Россия так или иначе поддерживает атаки ХАМАС.
"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все основания полагать, что Россия содействует осуществлению определенных террористических операций", — заявил Зеленский.
Он отметил, что это не первый случай поддержки террористов со стороны России.
"Это не первый раз, когда она это делает. Она сделала это в Сирии, она сделала это в Украине. Она стремится посеять нестабильность во всем мире", — заявил глава государства.
- 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
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