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Зеленский: Россия поддерживает операции ХАМАС в Израиле. Для наших спецслужб это очевидно

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 07:11
Зеленский: Россия поддерживает операции ХАМАС в Израиле. Для наших спецслужб это очевидно - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы располагают информацией о том, что Россия поддерживает операции террористов ХАМАС против Израиля. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2.

По его словам, он уверен, что Россия так или иначе поддерживает атаки ХАМАС.
"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все основания полагать, что Россия содействует осуществлению определенных террористических операций", — заявил Зеленский.
Он отметил, что это не первый случай поддержки террористов со стороны России. 
"Это не первый раз, когда она это делает. Она сделала это в Сирии, она сделала это в Украине. Она стремится посеять нестабильность во всем мире", — заявил глава государства. 
  • 7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. 9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.
  • Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов. Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.
  • 10 октября министр обороны Израиля заявил, что государство идет в "полное наступление" на сектор Газа.

Читайте также: ГУР: Россия знала, что ХАМАС готовит нападение на Израиль

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийРоссияИзраильвойнатерроризмсектор газахамас
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