Зеленский: Россия поддерживает операции ХАМАС в Израиле. Для наших спецслужб это очевидно

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы располагают информацией о том, что Россия поддерживает операции террористов ХАМАС против Израиля. Об этом он сообщил в интервью каналу France 2.

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По его словам, он уверен, что Россия так или иначе поддерживает атаки ХАМАС.

"Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все основания полагать, что Россия содействует осуществлению определенных террористических операций", — заявил Зеленский.

Он отметил, что это не первый случай поддержки террористов со стороны России.

"Это не первый раз, когда она это делает. Она сделала это в Сирии, она сделала это в Украине. Она стремится посеять нестабильность во всем мире", — заявил глава государства.

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