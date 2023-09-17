ПВО сбила все "шахеды" и шесть из 10 ракет. Есть попадания по агропредприятию под Одессой

В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину шестью дронами-камикадзе и 10 крылатыми ракетами, часть из которых сбили Силы противовоздушной обороны. В то же время зафиксировано попадание по агропредприятию в Одесской области, сообщили в Воздушных силах.

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По данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 16 воздушных целей: шесть дронов-камикадзе Shahed и 10 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основным направлением удара был юг Одесской области. По маршруту ракет и БпЛА работала противовоздушная оборона.

Силы ПВО сбили все "шахеды" и шесть из 10 крылатых ракет оккупантов.

Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС.

В 05:09 Воздушные силы сообщили о том, что группа российских ракет приближается к Днепропетровской и Харьковской областям.

Около 05:15 собеседник LIGA.net в Днепре услышал отдаленный звук взрыва.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пуски ракет оккупанты осуществляли из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, вылетевших с аэродрома "Оленья".

"Одну из ракет сбили над Днепропетровской областью наши Воздушные Силы. Спасибо защитникам неба из ВК Восток!", – написал Лукашук.

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