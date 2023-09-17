В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО

В Одессе около 06:07 раздался взрыв – была объявлена масштабная воздушная тревога.

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В 05:57 Воздушные силы сообщали, что запущенные россиянами крылатые ракеты изменили курс и направляются к Одесской области.

"Жители Одесской области, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва в 06:07.

В 06:47 был отбой воздушной тревоги.

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