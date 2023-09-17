В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: работает ПВО
17.09.2023, 06:44
Работа ПВО (Иллюстративное фото)
В Одессе около 06:07 раздался взрыв – была объявлена масштабная воздушная тревога.
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В 05:57 Воздушные силы сообщали, что запущенные россиянами крылатые ракеты изменили курс и направляются к Одесской области.
"Жители Одесской области, остается ракетная опасность для нашего региона. Пожалуйста, находитесь в укрытиях!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в городе работают силы ПВО.
Корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва в 06:07.
В 06:47 был отбой воздушной тревоги.
- 2 сентября 2023 года над Одесской областью был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и во время налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии. В течение сентября таких случаев было уже четыре.
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