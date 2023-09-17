В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: працює ППО
17.09.2023, 06:44
Робота ППО (Ілюстративне фото)
В Одесі близько 06:07 пролунав вибух – було оголошено масштабну повітряну тривогу.
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О 05:57 Повітряні сили повідомляли, що запущені росіянами крилаті ракети змінили курс та прямують до Одещини.
"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху о 06:07.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.
О 06:47 був відбій повітряної тривоги.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії. Протягом вересня таких випадків було вже чотири.
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