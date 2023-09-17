В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: працює ППО

В Одесі близько 06:07 пролунав вибух – було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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О 05:57 Повітряні сили повідомляли, що запущені росіянами крилаті ракети змінили курс та прямують до Одещини.

"Жителі Одещини, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Будь ласка, перебувайте в укриттях!" – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Кореспонденти Суспільного повідомили про звук вибуху о 06:07.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в місті працюють сили ППО.

О 06:47 був відбій повітряної тривоги.

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