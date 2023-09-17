ППО збила всі "шахеди" та шість з 10 ракет. Є влучання по агропідприємству на Одещині

В ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну шістьма дронами-камікадзе та 10 крилатими ракетами, частину з яких збили Сили протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано влучання ракет по агропідприємству на Одещині, повідомили у Повітряних силах.

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За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 16 повітряних цілей: шість дронів-камікадзе Shahed та 10 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, випущених з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Основним напрямком удару був південь Одещини. За маршрутом ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.

Сили ППО збили всі "шахеди" та шість з 10 крилатих ракет окупантів.

Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС.

О 05:09 Повітряні сили сповістили про те, що група російських ракет наближається до Дніпропетровської та Харківської областей.

Близько 05:15 співрозмовник LIGA.net в місті Дніпро почув віддалений звук вибуху.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, пуски ракет окупанти здійснювали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, що вилетіли з аеродрому "Оленья".

"Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК Схід!", – написав Лукашук.

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