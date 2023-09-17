ППО збила всі "шахеди" та шість з 10 ракет. Є влучання по агропідприємству на Одещині
В ніч проти 17 вересня Росія атакувала Україну шістьма дронами-камікадзе та 10 крилатими ракетами, частину з яких збили Сили протиповітряної оборони. Водночас зафіксовано влучання ракет по агропідприємству на Одещині, повідомили у Повітряних силах.
За даними Повітряних сил, загалом було зафіксовано 16 повітряних цілей: шість дронів-камікадзе Shahed та 10 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, випущених з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.
Основним напрямком удару був південь Одещини. За маршрутом ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.
Сили ППО збили всі "шахеди" та шість з 10 крилатих ракет окупантів.
Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС.
О 05:09 Повітряні сили сповістили про те, що група російських ракет наближається до Дніпропетровської та Харківської областей.
Близько 05:15 співрозмовник LIGA.net в місті Дніпро почув віддалений звук вибуху.
За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, пуски ракет окупанти здійснювали зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, що вилетіли з аеродрому "Оленья".
"Одну з ракет збили над Дніпропетровщиною наші Повітряні Сили. Дякую захисникам неба з ПвК Схід!", – написав Лукашук.
- 2 вересня 2023 року над Одеською областю було збито рідкісного іранського безпілотника Mohajer-6.
- 3 вересня Росія атакувала Ізмаїл і насамперед Рені. Унаслідок влучання у припортову інфраструктуру постраждали два цивільні працівники порту, вони ушпиталені.
- Вночі 4 вересня РФ здійснила чергову атаку на українські порти, і під час нальоту дронів (за даними МЗС/ДПСУ) деякі з них впали та вибухнули на території Румунії. Протягом вересня таких випадків було вже чотири.
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