Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 23 сентября

1. "Среди раненых – два генерала". Буданов об ударе по российскому штабу в Севастополе. В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (подробнее).

2. Россия атаковала Днепр "шахедами". 14 дронов сбили, но есть попадания. Россия ночью атаковала Днепр беспилотниками "Шахед". Более десятка из них удалось сбить, но есть повреждения критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА (подробнее).

3. В Севастополе второй день подряд взрывы – фото. Во временно оккупированном Севастополе утром 23 сентября снова раздались взрывы. Об этом сообщили местные паблики и назначенный российскими оккупантами гауляйтер (подробнее).

4. Силы обороны совершили прорыв под Вербовым, двигаются дальше – Тарнавский. Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше. Наступление двигается медленнее, чем ожидалось, но главное – не потерять инициативу, которая есть у Украины, сообщил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский (подробнее).

5. Буданов о Маске: С тех пор как Starlink включили в Крыму, проблем не было. С тех пор как сеть спутниковой связи Starlink была включена над Крымом, "проблем не было", заявил начальник ГУР Минобороны. Ранее бизнесмен Илон Маск действительно выключил свои сервисы на территории временно оккупированного Крыма, но "все это знали", сообщил Буданов (подробнее).

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