П'ять головних новин світу та України на 19:00 23 вересня

1. "Серед поранених – два генерали". Буданов про удар по російському штабу в Севастополі. Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (детальніше).

2. Росія атакувала Дніпро "шахедами". 14 дронів збили, але є влучання. Росія уночі атакувала Дніпро безпілотниками "Шахед". Більше ніж десяток з них вдалося збити, але є пошкодження критичної інфраструктури, повідомив глава ОВА (детальніше).

3. У Севастополі другий день поспіль вибухи – фото. У тимчасово окупованому Севастополі вранці 23 вересня знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки та призначений російськими окупантами гауляйтер (детальніше).

4. Сили оборони здійснили прорив під Вербовим, рухаються далі – Тарнавський. Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі. Наступ рухається повільніше, аніж очікувалось, але головне – не втратити ініціативу, яка є в України, повідомив командувач Таврійського напрямку, бригадний генерал Олександр Тарнавський (детальніше).

5. Буданов про Маска: Відтоді як Starlink увімкнули у Криму, проблем не було. Відтоді як мережу супутникового зв'язку Starlink увімкнули над Кримом, "проблем не було", заявив начальник ГУР Міноборони. Раніше бізнесмен Ілон Маск дійсно вимкнув свої сервіси на території тимчасово окупованого Криму, але "всі це знали", повідомив Буданов (детальніше).

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