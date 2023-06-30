Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 30 июня

1. Нардепу от Евросолидарности объявили о подозрении в мошенничестве. В партии отреагировали. СБУ заявила о разоблачении действующего народного депутата, который якобы за $50 000 обещал иностранцу помочь избежать экстрадиции. Партия Европейская солидарность заявила об обысках у нардепа Сергея Алексеева, который возглавляет подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

2. Оккупанты начали уходить с ЗАЭС, оставшимся приказали "во всем винить Украину" – ГУР. Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской атомной электростанции, а тем, кто остается, приказали "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину". Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия подготовила искусственную техногенную катастрофу на Запорожской АЭС.

3. Залужный заявил, что не боится ядерной угрозы с ЗАЭС: Есть много других страхов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью заявил, что его не пугает вероятность российского теракта на ЗАЭС с выбросом радиации, поскольку это не помешает украинской армии восстановить контроль над станцией во время контрнаступления.

4. Пенс раскритиковал политику Белого дома: Мы – арсенал демократии, дайте ВСУ все что нужно. Бывший вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Белый дом за проволочки с оказанием всей необходимой и возможной военной помощи Украине. Он предостерег, что может сложиться ситуация, когда США вновь придется отправлять войска в помощь союзникам, потому что Россия, не получив поражения в этой войне, пойдет дальше.

5. Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие – Моравецкий. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в связи с планами России о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси, Варшава хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия.

Читайте также: Майк Пенс приехал в Киев: какие шансы у бывшего вице-президента США в борьбе с Трампом

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.