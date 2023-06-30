П'ять головних новин світу та України на 19:00 30 червня

1. Нардепу від Євросолідарності оголосили про підозру у шахрайстві. У партії відреагували. СБУ заявила про викриття чинного народного депутата, який нібито за $50 000 обіцяв іноземцю допомогти уникнути екстрадиції. Партія Європейська солідарність заявила про обшуки у нардепа Сергія Алексєєва, який очолює підкомітет з питань діяльності органів правопорядку у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності.

2. Окупанти почали йти з ЗАЕС, решті наказали "у всьому звинувачувати Україну" – ГУР. Головне управління розвідки повідомило, що російські окупанти зменшують присутність на території Запорізької атомної електростанції, а тим, хто залишається, наказали "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну". Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія підготувала штучну техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС.

3. Залужний заявив, що не боїться ядерної загрози із ЗАЕС: Є багато інших страхів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю заявив, що його не лякає ймовірність російського теракту на ЗАЕС із викидом радіації, оскільки це не завадить українській армії відновити контроль над станцією під час контрнаступу.

4. Пенс розкритикував політику Білого дому: Ми – арсенал демократії, дайте ЗСУ все, що потрібно. Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував Білий дім за зволікання з наданням всієї необхідної та можливої військової допомоги Україні. Він застеріг, що може скластися ситуація, коли США знову доведеться відправляти війська на допомогу союзникам, тому що Росія, не здобувши поразки в цій війні, піде далі.

5. Польща готова розмістити у себе американську ядерну зброю – Моравецький. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у зв'язку з планами Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, Варшава хоче взяти участь у програмі НАТО щодо спільного використання ядерної зброї.

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