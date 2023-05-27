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Пять главных новостей мира и Украины на 19:30 27 мая

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 19:30
Пять главных новостей мира и Украины на 19:30 27 мая - Фото
Последствия удара по больнице в Днепре (Фото: EPA)

1. Удар по больнице в Днепре. РФ била ракетой "Искандер", Москва называла ее "высокоточной". Военные заявили, что удар по поликлинике в Днепре 26 мая был нанесен ракетой типа "Искандер", которую сами россияне называют "высокоточной". В результате ракетного удара два человека погибли, 31 получили ранения. 

2. Данилов: Контрнаступление ВСУ еще не началось. Мы понимаем, что не имеем права на ошибкуСекретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC заявил, что наступление ВСУ еще не началось. Наступление начнется в "подходящий момент", чтобы добиться наилучшего результата. "Мы должны понять, что ту историческую возможность, которая дана нам — Богом — нашей стране, мы не можем упустить, поэтому мы действительно можем стать независимой, большой европейской страной", — сказал Данилов. 

3. Начальник штаба ВВС Британии: Угроза России может даже усугубиться, если Путина свергнутНачштаба ВВС Великобритании Майк Вигстон заявил, что Россия останется угрозой для НАТО, даже если проиграет войну против Украины. По его словам, авиация РФ, ее флот и подводные силы представляют серьезную угрозу, и эта угроза может сохраниться или даже усугубиться, если диктатор Владимир Путин будет свергнут. 

4. У Лаврова снова упрашивают Украину капитулировать. Подоляк выставил "встречные условия"В МИД РФ снова начали призывать Украину капитулировать. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выдвинул "встречные условия" — немедленный вывод войск из Украины, признание окончательного развала СССР и прекращение Россией посягательств на суверенитет других стран, выдача военных преступников и авторов войны, введение буферной зоны демилитаризации на территории РФ и сокращение ракет повышенной дальности.

5. Высший совет правосудия разрешил арестовать судью ТандыраВысший совет единогласно принял решение поддержать ходатайство прокуратуры, которая теперь может запрашивать у суда назначить судье Алексею Тандыру, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Портрет скальпелем. Как американские хирурги вернули лицо украинскому солдату

Сергей Бережной
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