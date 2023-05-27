П'ять головних новин світу та України на 19:30 27 травня

1. Удар по лікарні у Дніпрі. РФ била ракетою "Іскандер", Москва називала її "високоточною". Військові заявили, що удар по поліклініці в Дніпрі 26 травня було завдано ракетою типу "Іскандер", яку самі росіяни називають "високоточною". Внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, 31 отримали поранення.

2. Данілов: Контрнаступ ЗСУ ще не розпочався. Ми розуміємо, що не маємо права на помилку. Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС заявив, що наступ ЗСУ ще не почався. Наступ розпочнеться в "відповідний момент", щоб досягти найкращого результату. "Ми повинні зрозуміти, що ту історичну можливість, яку дали нам — Богом — нашій країні, ми не можемо упустити, тому ми справді можемо стати незалежною, великою європейською країною", — сказав Данилов.

3. Начальник штабу ВПС Британії: Загроза Росії може навіть посилитись, якщо Путіна буде повалено. Начштабу ВПС Великої Британії Майк Вігстон заявив, що Росія залишиться загрозою для НАТО, навіть якщо програє війну проти України. За його словами, авіація РФ, її флот і підводні сили становлять серйозну загрозу, і ця загроза може зберегтися або навіть посилитися, якщо диктатора Володимира Путіна буде повалено.

4. У Лаврова знову просять Україну капітулювати. Подоляк виставив "зустрічні умови". У МЗС РФ знову почали закликати Україну капітулювати. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висунув "зустрічні умови" – негайне виведення військ з України, визнання остаточного розвалу СРСР і припинення Росією зазіхань на суверенітет інших країн, видача воєнних злочинців й авторів війни, введення буферної зони демілітаризації на території РФ та скорочення ракет підвищеної дальності.

5. Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира. Вища рада одноголосно прийняла рішення підтримати клопотання прокуратури, яка тепер може вимагати у суду призначити судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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