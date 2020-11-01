Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 1 ноября

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1. СУПЕРТЯЖЕЛЫЙ БОКС | АЛЕКСАНДР УСИК НЕ БЕЗ ТРУДА ПОБЕДИЛ ДЕРЕКА ЧИСОРУ. Боксер из Симферополя (Украина) ожидаемо на классе перебоксировал матерого визави из Лондона (Англия). Бой прошел все отведенное время – 12 раундов (подробнее).

2. ХОТЬ И ВЫХОДНОЙ. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 8000 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ЗА СУББОТУ. За прошедшие сутки, 31 октября, в Украине выявили 7959 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 8752) (подробнее).

3. В КАНАДЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ОДЕЖДЕ НАПАЛ С МЕЧОМ НА ЛЮДЕЙ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. В результате атаки в Квебеке погибли два человека, еще пятеро – ранены. Людей просят оставаться дома с запертыми дверями (подробнее).

4. ПРОТЕСТ В МИНСКЕ. СИЛОВИКИ ЛУКАШЕНКО СТРЕЛЯЮТ В ВОЗДУХ И ЗАДЕРЖИВАЮТ ЛЮДЕЙ – ФОТО. Сегодня в Минске силовики режима сампоровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко задерживают людей, которые вышли на акцию "Марш против террора" (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ О СИТУАЦИИ С КСУ: ЧЕРТИ ОТКРЫВАЮТ СВОИ ЛИЦА, ИХ ФАМИЛИИ ВЫ ЗНАЕТЕ. Президент Владимир Зеленский назвал недавнее скандальное решение Конституционного суда по антикоррупционной реформе "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов" против президента и страны (подробнее).

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Вадим Ребрина

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