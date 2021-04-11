Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 апреля

1. БАЙДЕН ПРЕДУПРЕДИЛ РФ О ПОСЛЕДСТВИЯХ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ГРАНИЦАХ УКРАИНЫ – БЛИНКЕН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден предупредил власти РФ о том, что агрессивные действия на границах Украины будут иметь последствия для них (Подробнее).

2. "ПУТИН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЦЕНУ СВОИМ ДЕЙСТВИЯМ". В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ТРЕБУЮТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Ответом на увеличение числа российских военных на границе с Украиной должно быть введение жестких санкций – заморозка счетов российских олигархов или отключение РФ от платежной системы SWIFT (Подробнее).



3. "ПЕРЕХОДИМ К МАСШТАБНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ". ЗЕЛЕНСКИЙ О ПЕРЕГОВОРАХ С ЭРДОГАНОМ. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшней встречи с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом (Подробнее).



4. ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ МУТАЦИЯ COVID-19 МОЖЕТ БЫТЬ УСТОЙЧИВЕЕ К ВАКЦИНЕ PFIZER – УЧЕНЫЕ. Южноафриканский штамм коронавируса предварительно оказался более устойчивым к вакцине от COVID-19 Pfizer-BioNTech (Подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. В КИТАЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ ВАКЦИНЫ "НЕ ОБЛАДАЮТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ". Эффективность китайских вакцин от коронавируса "невысока", Пекин рассматривает возможность "смешать" их с другими препаратами (Подробнее).



Станислав Стороженко

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