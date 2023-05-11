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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 мая

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 мая - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

1. БРИТАНИЯ ПЕРЕДАЕТ УКРАИНЕ ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ STORM SHADOW. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ: УКРАИНЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо больше времени для наступления, чтобы получить больше вооружений от союзников и таким образом уменьшить потери украинских военных. (подробнее)

3. ГЕРМАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЯЕТ 1 МЛРД ЕВРО НА ОБУСТРОЙСТВО БЕЖЕНЦЕВ. В Германии на совещании представителей федерального и земельных правительств решено, что федеральный бюджет дополнительно выделит на принятие и обустройство беженцев еще 1 млрд евро. (подробнее)

4. ШТАЙНМАЙЕР: СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Европейская система безопасности необратимо разрушена вторжением России в Украину, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. (подробнее)

5. СБУ: ДЕЛЬЦЫ ИЗ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАВЛЯЛИ В РОССИЮ ДЕТАЛИ К ЗРК С-300. В Полтавской области сотрудники СБУ разоблачили двух мужчин, которые, по данным правоохранителей, поставляли в Россию спецоборудование для производства зенитно-ракетных комплексов С-300 – тех, из которых оккупанты бьют ракетами по прифронтовым городам. (подробнее)

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