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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июля

12.07.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июля - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. СТЕРНЕНКО: ДЕЛО ПО НАПАДЕНИЮ НА МЕНЯ ЗАКРЫТО. По словам активиста, остановлены все следственные действия, в том числе по выяснению, кто был заказчиком и организатором нападения (подробнее).

2. В КИЕВЕ ПРОИЗОШЛА ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ОБЩЕЖИТИИ УНИВРЕСИТЕТА. COVID-19 заболели студенты Национального университета технологий и дизайна. Неизвестно, где находятся трое заболевших и шестеро контактных лиц (подробнее).

3. НА ГРАНИЦЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ НАЧАЛИСЬ БОИ: ЕСТЬ ПОГИБШИЕ. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины. Азербайджан сообщает о погибших с обеих сторон, Армения утверждает, что среди ее солдат жертв не было (подробнее).

4. ВЕНГРИЯ УЖЕСТОЧАЕТ КАРАНТИН НА ГРАНИЦАХ: УКРАИНЦАМ ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН. Правила вступают в силу с 15 июля, они не распространяются на транзитный проезд и грузовые перевозки. Список стран красной зоны Будапешт будет пересматривать раз в неделю (подробнее)

5. СКАНДАЛ НА ВНО. КИЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОСКОРБИЛИ КРЫМСКИХ ТАТАР. Абитуриенты на видео нецензурно выражались в адрес крымских татар из-за вопроса в тестах об этом народе. Позже они и руководство школы принесли публичные извинения (подробнее).

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Марк Сировой
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